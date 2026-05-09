Ajker Patrika
পটুয়াখালী

জমি নিয়ে সংঘাত গড়াল কবরস্থান পর্যন্ত

রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
জমি নিয়ে সংঘাত গড়াল কবরস্থান পর্যন্ত
জমির দখল নিয়ে বিরোধে ভাঙচুর চালানো হয় এই পারিবারিক কবরস্থানে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের তিল্লা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে একটি পারিবারিক কবরস্থানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে কবরস্থানের সীমানাঘেরা জালের বেড়া, সাইনবোর্ড ও গাছপালা নষ্ট করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

শনিবার দুপুরে রাঙ্গাবালী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন শাকিল মৃধা। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষের লোকজন রাতের আঁধারে কবরস্থানে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায়। শাকিল মৃধার দাবি, প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁদের পরিবার ১১ শতাংশ জমি ভোগদখল করে আসছে। ওই জমির একটি অংশে পারিবারিক কবরস্থান রয়েছে। সেখানে তাঁর বাবা আবু আল কাশেম মৃধা, চাচা ইসহাক মৃধা, ইদ্রিস মৃধাসহ পরিবারের পাঁচ সদস্যের কবর রয়েছে।

শাকিল মৃধা বলেন, এই জমি তাঁর বাবা ও চাচাদের নামে রেকর্ডভুক্ত। জমিটি নিয়ে স্থানীয় ছত্তার খলিফা, সাইদুল খলিফা ও মিজানুর খলিফার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। কবরস্থানের জমি দখল করে দোকানঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এর আগেও প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

সংবাদ সম্মেলনে শাকিল মৃধার চাচাতো ভাই শহিদুল ইসলাম, মিজানুর মৃধা, মোহাম্মদ মৃধাসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ছত্তার খলিফা। তিনি বলেন, জমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সালিস হওয়ার কথা ছিল। কয়েক দিন আগে অভিযোগকারী পক্ষ কবরস্থানের জমিতে জালের বেড়া দেয়। ঘটনার দিন সাইদুল খলিফা গলাচিপায় ছিলেন বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর ভাষ্য, অভিযোগকারীরা ভাঙচুর করে তাঁদের হয়রানির চেষ্টা করছেন।

রাঙ্গাবালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন বলেন, এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

জমিপটুয়াখালীবরিশাল বিভাগরাঙ্গাবালী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

সম্পর্কিত

ঢাবির কুয়েত মৈত্রী হলে অসুস্থ শতাধিক ছাত্রী, বসেছে অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প

ঢাবির কুয়েত মৈত্রী হলে অসুস্থ শতাধিক ছাত্রী, বসেছে অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প

জমি নিয়ে সংঘাত গড়াল কবরস্থান পর্যন্ত

জমি নিয়ে সংঘাত গড়াল কবরস্থান পর্যন্ত

ডোবার পাশে পড়ে ছিল নারীর ক্ষতবিক্ষত লাশ

ডোবার পাশে পড়ে ছিল নারীর ক্ষতবিক্ষত লাশ

হাসপাতালে ৩ মাসের অসুস্থ শিশুকে ফেলে উধাও নারী

হাসপাতালে ৩ মাসের অসুস্থ শিশুকে ফেলে উধাও নারী