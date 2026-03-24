পটুয়াখালীতে তেলের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

তেল বিক্রির হিসাব সংরক্ষণে অসংগতি এবং দোকানের ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকায় পটুয়াখালীর চৌরাস্তা এলাকায় ‘মৃধা ট্রেডার্স’ নামের একটি তেলের দোকানে অভিযান চালিয়ে আট হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বেলা ১টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে দোকানটি বন্ধ ছিল। ভেতরে বিভিন্ন ড্রামে অকটেন, ডিজেল ও পেট্রল মজুত রাখা ছিল। তবে বিক্রির হিসাবের সঙ্গে মজুতের মিল না থাকায় অনিয়ম ধরা পড়ে।
অভিযান শেষে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান বলেন, সঠিকভাবে তেলের হিসাব সংরক্ষণ না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রেড লাইসেন্সে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৯ ধারায় ৬ হাজার টাকা এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আরও ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
জানা গেছে, এর আগেও একই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে জরিমানা করা হয়েছিল। পুনরায় একই ধরনের অপরাধ করায় প্রশাসন এ ব্যবস্থা নিয়েছে।
