Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

কাপড়ের বস্তায় মিলল ১২ কেজি গাঁজা, পঞ্চগড়ে দুই কারবারি আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
কাপড়ের বস্তায় মিলল ১২ কেজি গাঁজা, পঞ্চগড়ে দুই কারবারি আটক
পঞ্চগড়ে কাপড়ের বস্তায় লুকিয়ে ১২ কেজি গাঁজা নিয়ে যাওয়ার পথে ডিবির জালে আটক দুই মাদক কারবারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ে পুরোনো কাপড়ের বস্তায় লুকিয়ে ১২ কেজি গাঁজা নিয়ে যাওয়ার সময় দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পঞ্চগড় জেলা পুলিশের মিডিয়া সেল এ তথ্য জানায়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫ মিনিটের দিকে জেলার বোদা পৌরসভার মডেল মসজিদসংলগ্ন বোদা-দেবীগঞ্জ মহাসড়কের পাশে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন বোদা উপজেলার পাঁচপীর ইউনিয়নের সেনপাড়া গ্রামের হৃদয় ইসলাম (২২) ও মহেন রায় (২৩)।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলে করে ঠাকুরগাঁও থেকে পঞ্চগড়ের বোদা বাইপাস হয়ে সাকোয়ার দিকে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছেন। এ সময় ডিবির একটি দল মডেল মসজিদসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেয়। পরে একটি মোটরসাইকেল থামিয়ে চালক হৃদয় ইসলাম ও তাঁর পেছনে থাকা মহেন রায়কে আটক করা হয়।

তাঁদের মোটরসাইকেলের মাঝখানে থাকা একটি সাদা প্লাস্টিকের বস্তা তল্লাশি করে পুরোনো কাপড়ের মধ্যে বিশেষ কৌশলে লুকানো নীল পলিথিন ও কসটেপে মোড়ানো ১২টি পোঁটলা উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলোতে মোট ১২ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অভিযানে গাঁজার পাশাপাশি একটি মোটরসাইকেল ও একটি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়েছে।

পঞ্চগড় জেলা পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুজনের মাদক কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বোদা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

পঞ্চগড়জেলার খবররংপুর বিভাগমাদকদ্রব্য
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