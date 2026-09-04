Ajker Patrika
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ডেমরায় রিকশাচালককে ইটের আঘাতে হত্যার অভিযোগ, যুবককে গণপিটুনি

ঢামেক প্রতিবেদক
ডেমরায় রিকশাচালককে ইটের আঘাতে হত্যার অভিযোগ, যুবককে গণপিটুনি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় দেলোয়ার হোসেন (৫০) নামে এক রিকশাচালককে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত যুবককে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। আজ শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে ডেমরার কামারগোপ ৪ নম্বর গেট মসজিদের পেছনে ঘটনাটি ঘটে। মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এ ঘটনার সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শীতল কুমার জানান, নিহত দেলোয়ার ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতেন। ভোরে ডেমরা কামারগোপ এলাকায় দেলোয়ারের পূর্ব পরিচিত রনির (২৫) সঙ্গে মাদক নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। একপর্যায়ে রনি ইট দিয়ে দেলোয়ারের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ সময় স্থানীয়রা রনিকে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে রনিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। এসআই শীতল কুমার জানান, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এসআই আরও জানান, দেলোয়ারের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি আরও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

রিকশাচালকঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগডেমরা
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