Ajker Patrika
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সিলেট

শাবিপ্রবিতে ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৪৬
শাবিপ্রবিতে ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বছরের ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কালাম আহমেদ চৌধুরী। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত কমিটির সভায় আলোচনা শেষে ভর্তি পরীক্ষার এই তারিখ নির্ধারণ করা হয়। পরীক্ষার সময়সূচি, আবেদন প্রক্রিয়া ও ইউনিটভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিষয়:

সিলেট জেলাশাবিপ্রবিসিলেট বিভাগজেলার খবরশাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
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