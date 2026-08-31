Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

সীমান্তের সৌন্দর্য দেখতে বাংলাবান্ধায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
সীমান্তের সৌন্দর্য দেখতে বাংলাবান্ধায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত
বাংলাবান্ধায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলায় তিন দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন।

আজ সোমবার সকালে পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের অংশ হিসেবে দেশের সর্ব-উত্তরের স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্টে যান তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহধর্মিণী ডিয়ান ডাও, মার্কিন দূতাবাস বাংলাদেশের ডেপুটি চিফ অব মিশন মেগান বোল্ডিনসহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা।

বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্টে পৌঁছে সীমান্ত এলাকার সবুজ প্রকৃতি ও নান্দনিক পরিবেশ ঘুরে দেখেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও তাঁর স্ত্রী। কিছু সময় সেখানে অবস্থান করে তাঁরা সীমান্তের নির্মল পরিবেশ উপভোগ করেন। এ সময় স্মৃতি ধরে রাখতে জিরো পয়েন্ট এলাকায় ছবি তুলতেও দেখা যায় তাঁদের।

বাংলাবান্ধায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন ও তাঁর সহধর্মিণী ডিয়ান ডাও। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাবান্ধায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন ও তাঁর সহধর্মিণী ডিয়ান ডাও। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের সীমান্তবর্তী এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘুরে দেখার পর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা রয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলায় তিন দিনের সফরের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন পঞ্চগড়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

বিষয়:

মার্কিনপঞ্চগড়বাংলাবান্ধাজেলার খবররংপুর বিভাগরাষ্ট্রদূত
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