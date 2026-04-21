Ajker Patrika
পঞ্চগড়

আজ থেকে ৩ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
আজ থেকে তিন দিন বন্ধ থাকছে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে আজ থেকে তিন দিন পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের ল্যান্ডপোর্ট লিমিটেডের ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) পর্যন্ত এই স্থলবন্দর দিয়ে কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। শুক্রবার সরকারি ছুটি থাকায় সেদিনও কাজ চলবে না। আগামী শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল থেকে পুনরায় বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে। বন্ধের এ সময়ে ভারতের নিষেধাজ্ঞার কারণে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ছাড়া পাসপোর্টধারী যাত্রীদের পারাপারও স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলায় ভুটান ও বাংলাদেশ-সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্নের ঝুঁকি কমাতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কেফায়েতুল ওয়ারেস বলেন, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধের এ সময়ে স্বাভাবিকভাবে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা খোলা থাকবে। তবে ভারত যেহেতু ভোট উপলক্ষে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই তারা পাসপোর্টধারী গ্রহণ করবে না। আর গ্রহণ না করলে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে থাকবে।

বিষয়:

পঞ্চগড়আমদানি–রপ্তানিস্থলবন্দরবাংলাবান্ধাবন্ধরংপুর বিভাগ
