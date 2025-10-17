অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ নিয়ে আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে: সারজিস

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। শুক্রবার জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন।
পঞ্চগড় সদর উপজেলার শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ মাঠে শুক্রবার বিকেলে ফুটবল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সারজিস এ মন্তব্য করেন।
সারজিস বলেন, ‘জুলাই সনদ স্বাক্ষর করার যে অনুষ্ঠান, সেখানে প্রধান অতিথিদের কাতারে বা সামনের সারিতে জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের থাকার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেল, সেটি রাজনৈতিক দলের চুক্তির মতো মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। সেখানে যোদ্ধা কিংবা শহীদ পরিবারের জন্য কোনো মর্যাদার আসন রাখা হয়নি।’
সারজিস আরও বলেন, ‘এমন পরিস্থিতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে আমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু তারা যেভাবে লাঠিপেটা, টিয়ার গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছুড়েছে, এগুলো আসলে খুবই অপ্রত্যাশিত এবং দুঃখজনক। জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। এর জবাব কীভাবে অন্তর্বর্তী সরকার দেবে। এর দায় কীভাবে তারা নেবে। এই প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছ থেকে নেওয়া উচিত।’
উপদেষ্টাদের উদ্দেশে সারজিস আলম বলেন, ‘অনেকে তার জায়গা থেকে যতটুকু পসিবল কাজ করার চেষ্টা করছেন। অনেকে হয়তো নতুন ওয়ার্ক করার চেষ্টা করছেন। সার্বিকভাবে যতটুকু প্রত্যাশা ছিল, ততটুকু হচ্ছে না! হচ্ছে না বলেই তো আজকে জুলাই সনদে সব রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করতে যায়নি। সবার ইচ্ছা ছিল বলেই তো ঐকমত্য কমিশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তারা মিটিং করেছে।’
সারজিস অভিযোগ করেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ নিয়ে আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে একদম স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছি। আমরা অনেক ছাড় দিয়ে এসেছি ৫ আগস্টের পর থেকে। ঘোষণাপত্র ছাড় দিয়েছি। কিন্তু দেখেন, ঘোষণাপত্র কী? নামকাওয়াস্তে একটা রিটেন পেপার হয়ে বসে আছে। কোনো কার্যকারিতা দেখছি না আমাদের জায়গা থেকে।’
তিনি বলেন, ‘এ রকম সনদের ক্ষেত্রে যদি হয়, তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে, অভ্যুত্থানটাই নাই। আবার কিছুদিন পর দেখা যাবে, এই অভ্যুত্থানের যারা যোদ্ধা ছিল, রাজপথে নেমেছিল, তাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কায়দায় অভিযুক্ত করে একেকজনকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্নভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকার আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে, এ জন্য আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করিনি।’
জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। শুক্রবার জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন।
পঞ্চগড় সদর উপজেলার শহীদ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ মাঠে শুক্রবার বিকেলে ফুটবল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সারজিস এ মন্তব্য করেন।
সারজিস বলেন, ‘জুলাই সনদ স্বাক্ষর করার যে অনুষ্ঠান, সেখানে প্রধান অতিথিদের কাতারে বা সামনের সারিতে জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের থাকার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেল, সেটি রাজনৈতিক দলের চুক্তির মতো মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। সেখানে যোদ্ধা কিংবা শহীদ পরিবারের জন্য কোনো মর্যাদার আসন রাখা হয়নি।’
সারজিস আরও বলেন, ‘এমন পরিস্থিতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে আমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু তারা যেভাবে লাঠিপেটা, টিয়ার গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছুড়েছে, এগুলো আসলে খুবই অপ্রত্যাশিত এবং দুঃখজনক। জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। এর জবাব কীভাবে অন্তর্বর্তী সরকার দেবে। এর দায় কীভাবে তারা নেবে। এই প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছ থেকে নেওয়া উচিত।’
উপদেষ্টাদের উদ্দেশে সারজিস আলম বলেন, ‘অনেকে তার জায়গা থেকে যতটুকু পসিবল কাজ করার চেষ্টা করছেন। অনেকে হয়তো নতুন ওয়ার্ক করার চেষ্টা করছেন। সার্বিকভাবে যতটুকু প্রত্যাশা ছিল, ততটুকু হচ্ছে না! হচ্ছে না বলেই তো আজকে জুলাই সনদে সব রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করতে যায়নি। সবার ইচ্ছা ছিল বলেই তো ঐকমত্য কমিশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তারা মিটিং করেছে।’
সারজিস অভিযোগ করেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ নিয়ে আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে একদম স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছি। আমরা অনেক ছাড় দিয়ে এসেছি ৫ আগস্টের পর থেকে। ঘোষণাপত্র ছাড় দিয়েছি। কিন্তু দেখেন, ঘোষণাপত্র কী? নামকাওয়াস্তে একটা রিটেন পেপার হয়ে বসে আছে। কোনো কার্যকারিতা দেখছি না আমাদের জায়গা থেকে।’
তিনি বলেন, ‘এ রকম সনদের ক্ষেত্রে যদি হয়, তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে, অভ্যুত্থানটাই নাই। আবার কিছুদিন পর দেখা যাবে, এই অভ্যুত্থানের যারা যোদ্ধা ছিল, রাজপথে নেমেছিল, তাদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কায়দায় অভিযুক্ত করে একেকজনকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্নভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকার আবারও দায়সারা ভাব দেখিয়েছে, এ জন্য আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করিনি।’
‘আমার একটা হাত নাই, এটা কৃত্রিম (আর্টিফিশিয়াল) হাত। আর সেই হাতটাই ওরা বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলেছে। আমার কাছে কি এত টাকা আছে যে আবার নতুন হাত বানাব? এটা কি রাষ্ট্রের কাজ?’১১ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকায় একটি কুরিয়ার সার্ভিসে ওত পেতে ১৫ হাজার ইয়াবা জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। আজ শুক্রবার ডিএনসির ঢাকা জেলা কার্যালয়ের একটি দল এক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাদক পাচারের জন্য ব্যবহৃত একটি হোন্ডা গাড়ি, ইয়াবা বড়িসহ দুজনকে গ্রেপ্তা৩৫ মিনিট আগে
রাজধানীর হাতিরঝিল থেকে এক প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে পুলিশ প্লাজার পাশে হাতিরঝিল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।৪২ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগায় আশপাশের বাতাসে তীব্র বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে। এটি মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই লোকজনকে ওই গুদাম থেকে অন্তত ৩০০ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চলাচলের অনুরোধ জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্১ ঘণ্টা আগে