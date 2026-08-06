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পঞ্চগড়

আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূরুঙ্গামারীতে কৃষক সম্মেলন

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ২২: ১১
আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূরুঙ্গামারীতে কৃষক সম্মেলন
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাটি বাঁচাও, কৃষি বাঁচাও, দেশ বাঁচাও—এই স্লোগানকে ধারণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে লুমিনাস ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আয়োজনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কৃষি উন্নয়ন, আধুনিক চাষাবাদ, কৃষকের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

কৃষক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কুড়িগ্রাম-১ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে লুমিনাস গ্রুপের ট্রেইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মো. সারোয়ার হোসেন, মিরাকেল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর কৃষিবিদ মমিনুল ইসলাম মোমেন, ডিরেক্টর রুহুল-আমিন, আর এম রাসেল ও ডেপুটি ডিরেক্টর আল হাদি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষক সম্মেলনে আগত কৃষকেরা বলেন, ‘এখানে এসে কৃষি বিষয়ে অনেক পরামর্শ পেয়েছি। যা আমাদের খরচ কমাবে কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে। জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে। বালাইনাশক দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় পার না হওয়া পর্যন্ত ফসল বাজারে বিক্রি করা যাবে না।’

কৃষক সম্মেলনে উপজেলার প্রায় ৫০০ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা ১৫ জন কৃষককে সম্মাননা স্মারক ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

বিষয়:

ভূরুঙ্গামারীকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগকৃষক
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