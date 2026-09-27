চৌদ্দগ্রামে চার দিন ধরে নিখোঁজ দুই মাদ্রাসাছাত্রী

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মাদ্রাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে চার দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে দুই কিশোরী। তাদের বয়স যথাক্রমে ১২ ও ১৩ বছর। এ ঘটনায় দুই কিশোরীর মা চৌদ্দগ্রাম থানায় পৃথক সাধারণ ডায়েরি করেছেন। পুলিশ তাদের উদ্ধারে কাজ করছে।
স্থানীয় সূত্র ও সরেজমিনে জানা গেছে, এই দুই কিশোরী স্থানীয় একটি মাদ্রাসার ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। গত বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় তারা বাড়ি থেকে মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে বের হয়। এদিকে বিকেল হলেও তারা বাড়ি না ফেরায় স্বজনেরা মাদ্রাসায় খোঁজ নেন। সেখানে জানতে পারেন, তারা ওই দিন মাদ্রাসায় যায়নি।
স্বজনেরা আত্মীয়স্বজনসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তাদের সন্ধান পাননি। পরদিন শুক্রবার দুই শিক্ষার্থীর মা চৌদ্দগ্রাম থানায় দুটি পৃথক সাধারণ ডায়েরি করেন।
স্থানীয় লোকজনের আশঙ্কা, নিখোঁজ দুই কিশোরী মানব পাচারকারী চক্রের হাতে পড়তে পারে। তাদের দ্রুত উদ্ধার করা না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন বলেন, ‘দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।’
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