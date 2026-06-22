পঞ্চগড়ে ২ লাখ টাকার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ, জরিমানা

পঞ্চগড় সদর উপজেলার টুনিরহাট এলাকায় তিনটি দোকান থেকে ১৬৫টি অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অবৈধ কারেন্ট জাল বিক্রির দায়ে টুনিরহাট বাজারের দোকানদার মাহবুব আলমকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে জব্দ করা জাল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। জালগুলোর বাজারমূল্য প্রায় দুই লাখ টাকা। আজ সোমবার (২২ জুন) বিকেলে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসিফ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় সদর উপজেলার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হিমেল চন্দ্র রায়।
হিমেল চন্দ্র রায় বলেন, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, দেশীয় মাছের প্রজনন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থা বাস্তব ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে রেইজ প্রকল্পের আওতায় এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় ওয়ালটন, বিডিজবস ডটকম, হোটেল গ্র্যান্ড প্যাসিফিক, প্রাণ-আরএফএল, হ্যামকোসহ হস্তশিল্প খাতের ২২টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।১২ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে মাদকের টাকা না পেয়ে স্ত্রী শিউলি আক্তারকে ঘরে আটকে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় শিউলি দগ্ধ হয়েছেন। আগুনে দুটি ঘর, একটি গাভি ও বাছুর ও ১৫-২০ মণ ধান পুড়ে গেছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।২৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর সীমান্তবর্তী আঁধারমানিক এলাকা থেকে পুটন মল্ল (১৯) নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে তাঁকে আটক করে ৪৩ বিজিবি রামগড় ব্যাটালিয়নের একটি টহলদল...১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ধানমন্ডিতে ১১ বছরের শিশু গৃহকর্মী রিক্তা মণিকে ভবন থেকে ফেলে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সবিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী ফারাহ নুসরাতকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম তাঁদের...২ ঘণ্টা আগে