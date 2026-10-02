পাবনার বেড়া: পাঁচ কিমি দীর্ঘ সড়কটি আজ হারানোর পথে

পাবনার বেড়ায় এক যুগের বেশি আগে অন্তত ১০টি গ্রামের যোগাযোগ সহজ করতে নির্মাণ করা হয় বড়শিলা-নলভাঙা-খাকছাড়া পাকা সড়ক। পাঁচ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সড়কটি নির্মাণের পর কোনো সংস্কার হয়নি। এটি এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সূত্র জানায়, ২০১৩ সালে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে বড়শিলা-নলভাঙা-খাকছাড়া সড়কটি নির্মাণ করা হয়। বেড়া পৌরসভার বড়শিলা থেকে চাকলা ইউনিয়নের নলভাঙা হয়ে খাকছাড়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি বিল এলাকা দিয়ে গেছে।
এটি চালু হওয়ার পর উপজেলা সদরের সঙ্গে চাকলা ও কৈটোলা ইউনিয়নের নলভাঙা, খাকছাড়া, চাকলা, দমদমা, জয়নগর, কৈটোলাসহ ১০টি গ্রামের মানুষের যোগাযোগ সহজ হয়। কৃষিপণ্য পরিবহন, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে এটি দ্রুতই উপজেলার ব্যস্ত সড়কে পরিণত হয়।
আশপাশের বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিল এলাকার কথা বিবেচনায় না এনে নিচু ও সরু করে সড়কটি নির্মাণ করা হয়। ফলে নির্মাণের প্রথম বছরই বৃষ্টি ও বিলের পানির চাপে বিভিন্ন অংশ ভাঙতে শুরু করে। বর্ষা মৌসুমে কয়েকটি স্থানে পানি উঠে যায়। সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একসময় এটি চলাচলের পুরোপুরি অনুপযোগী হয়ে পড়ে।
সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তার ওপরই জন্মেছে ঘন আগাছা ও লম্বা ঘাস। দুই পাশের ঝোপঝাড় মিলিয়ে অনেক স্থানে রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। এখন কেউই চলাচল করতে পারেন না।
পাবনা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘ইতিমধ্যে সড়কটি আমি পরিদর্শন করেছি। একটি প্রকল্পে সড়কটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বরাদ্দ এলেই পুনর্নির্মাণ করা হবে।’
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