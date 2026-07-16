Ajker Patrika
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পাবনা

শিশুর লাশ নিয়ে ফিরছিলেন স্বজনেরা, পথে অ্যাম্বুলেন্স-বাস সংঘর্ষে নিহত ২

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ জুলাই ২০২৬, ১০: ৫৮
শিশুর লাশ নিয়ে ফিরছিলেন স্বজনেরা, পথে অ্যাম্বুলেন্স-বাস সংঘর্ষে নিহত ২
প্রতীকী ছবি

পাবনা সদর উপজেলার আতাইকুলায় বাস ও লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও কয়েকজন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের সদর উপজেলার আতাইকুলা থানার সড়াডাঙ্গি কড়ইতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন পাবনা সাঁথিয়া উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের ছলিম প্রামাণিকের স্ত্রী বুলু খাতুন (৫৫) এবং অ্যাম্বুলেন্সচালক পাবনা পৌর সদরের উত্তর শালগাড়িয়া এলাকার রাজ হোসেন (৩৫)।

মাধপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কিডনিজনিত রোগে মারা যাওয়া শিশু কেয়ার মরদেহ নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স রাজশাহী থেকে পাবনায় ফিরছিলেন স্বজনেরা। এ সময় পাবনা এক্সপ্রেস নামের যাত্রীবাহী বাসটি ঢাকা থেকে পাবনায় ফিরছিল। পথিমধ্যে সড়াডাঙ্গি কড়ইতলা এলাকায় পৌঁছালে বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অ্যাম্বুলেন্স চালক ও শিশু কেয়ার নানি নিহত হয়। আহত হয় কয়েকজন।

মাধপুর হাইওয়ে থানার ওসি মাহবুবুর রহমান আরও জানান, খবর পেয়ে মাধপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত দুজন ও অ্যাম্বুলেন্সে থাকা শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে। আহতদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অ্যাম্বুলেন্স পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

পাবনাদুর্ঘটনানিহতরাজশাহী বিভাগসড়কপথ
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