রাতে নিখোঁজ, সকালে পুকুরে মিলল ব্যবসায়ীর গলাকাটা মরদেহ

পাবনার সাঁথিয়ায় পুকুর থেকে আব্দুল আজিজ (৫৫) নামের এক পেঁয়াজ ব্যবসায়ীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মিয়াপুর মিনারপাড়া এলাকার মানিকের পুকুরে মরদেহটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।
নিহত আব্দুল আজিজ (৫৫) উপজেলার ক্ষেতপাড়া ইউনিয়নের ডাঙ্গামাছ গ্রামের মৃত সেকেন সরদারের ছেলে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আব্দুল আজিজ গতকাল সোমবার এশার নামাজের পর বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর ফেরেননি তিনি। আজ সকালে মিয়াপুর মিনারপাড়া এলাকার মানিকের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আনিসুর রহমান জানান, পুকুর থেকে আজিজ নামের এক ব্যক্তির জবাই করা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাঁকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ পুকুরের পানিতে ফেলে রেখে যায়। মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
অতি দ্রুত এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানিয়েছেন ওসি।
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