কানে হেডফোন লাগিয়ে রেললাইন অতিক্রমের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যাওয়া ইমরান মণ্ডলের লাশ নিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যাওয়া ইমরান মণ্ডলের লাশ নিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে কানে হেডফোন লাগিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে ইমরান মণ্ডল (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের কালিকাপুর এলাকায় রাজশাহীগামী ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনে এ ঘটনা ঘটে। ট্রেনটি পাবনার ঢালারচর স্টেশন থেকে ঈশ্বরদী বাইপাস হয়ে রাজশাহী যাচ্ছিল।

নিহত ইমরান মণ্ডল দাশুড়িয়ার কালিকাপুর সরদারপাড়ার মৃত ইউনুস মণ্ডলের ছেলে। তিনি পাবনার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্থনীতি বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেছিলেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে রূপপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ মাজেদুল ইসলাম সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘ইমরান মণ্ডল কানে মোবাইলের হেডফোন লাগিয়ে রেললাইন অতিক্রম করার সময় অসাবধানতায় সে ট্রেনে কাটা পড়ে। খবর পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে ইমরান মণ্ডলকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ঈশ্বরদী রেল পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।’

ঈশ্বরদী রেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল তৈরি করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

পাবনামৃত্যুরাজশাহী বিভাগজেলার খবরযুবকঈশ্বরদী
চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

আমদানি বন্ধ, হিলিতে দাম বেড়ে কাঁচা মরিচের কেজি ২৮০ টাকা

নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

