পাবনায় বিদেশি অস্ত্র-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

পাবনায় বিদেশি অস্ত্র-গুলিসহ অলি হোসেন (৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ সোমবার পৌর এলাকার পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনটি বিদেশি রিভলবার, একটি দেশীয় শুটার গান ও দুটি গুলি জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার অলি হোসেন পাবনা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আরিফপুর হাজিরহাট এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও একটি মাদক মামলা রয়েছে।
পাবনা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে এসব অস্ত্র জব্দ ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অস্ত্রগুলোর উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় একই এলাকার শুভ ফকির (২৫) পলাতক রয়েছেন।
এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা করে গ্রেপ্তার যুবক অলিকে আদালতে সোপর্দ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানান পুলিশ সুপার।
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে শহীদ জিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উপজেলায় এই ধাপে মোট ৯৪১ জনের মাঝে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়।৩ মিনিট আগে
নিরাপদ মহাসড়কের দাবিতে বরিশালের গৌরনদীতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতে বেশ কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আশোকাঠী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।১০ মিনিট আগে
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এম এ মুহিত বলেছেন, এক সরকারের ভুল নীতি ও আরেক সরকারের দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকালে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে প্রতিমন্ত্রী...২৪ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে ২০০টি ইয়াবাসহ শামীম হোসেন (২৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে নওগাঁ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এক অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। শামীম উপজেলার ভিটুরিয়া হাজরাদাম গ্রামের ইরফান আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে...১ ঘণ্টা আগে