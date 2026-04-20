ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে চারজনের কারাদণ্ড

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় মাদক সেবনের দায়ে চারজনকে ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকালে উপজেলার সবুজপাড়া, জিরুইন ও শশীদল এলাকায় পৃথক অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারেক রহমান। অভিযানে ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অংশ নেয়। তাদের সঙ্গে উপপরিদর্শক (এসআই) ডি এম এ মজিদ, মো. রফিকুল ইসলামসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার মাধবপুর গ্রামের আউয়াল হোসেনের ছেলে রাহিম ইসলাম (২০), জিরুইন গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪৮), দুলালপুর গ্রামের মালু মিয়ার ছেলে মো. ওমর ফারুক (৩২) এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ডাগাইয়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে হৃদয় (২০)।
থানা-পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মাদক সেবন করে এলাকায় মাতলামি ও জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করছিলেন—এমন অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়।
আদালতে হাজির করার পর চারজনই মাদক সেবনের বিষয়টি স্বীকার করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের প্রত্যেককে ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন এবং জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ একই দিন তাঁদের কারাগারে পাঠায়।
