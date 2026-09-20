পাবনায় শিশু হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে মানববন্ধন

পাবনায় শিশু হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন এবং জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন এলাকাবাসী ও নিহত শিশুর সহপাঠীরা।
আজ রোববার সকালে পাবনা জেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন হয়। মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা। মিছিলটি আদালত এলাকাসহ আশপাশের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
মানববন্ধন-বিক্ষোভ থেকে অভিযুক্ত দুই আসামির দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে ফাঁসির দাবি জানান এলাকাবাসী।
হত্যার ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার মোস্তফা কামাল (৫৫) কুলুনিয়া গ্রামের আবদুল মতিন প্রামাণিকের ছেলে। অপর আসামি ইয়াছিন আলী (২১) সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সুবর্ণসারা গ্রামের মৃত মোহাব্বত আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি মোস্তফার বাসায় ভাড়া থাকতেন। পুলিশের কাছে তারা হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে।
মামলার তদন্ত ও অভিযুক্ত দুই আসামির স্বীকারোক্তির বরাত দিয়ে পাবনার পুলিশ সুপার আবু আশ্রাফ বলেন, গত ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শিশুটি (১০) নিখোঁজ হয়। ওই দিন প্রতিবেশী মোস্তফা কামাল ও তার ভাড়াটিয়া ইয়াছিন আলী শিশুটিকে ফুসলিয়ে মোস্তফার মুদি দোকানের পেছনের ঘরে নিয়ে যান। এরপর দুজন মিলে ধর্ষণ করেন। পরে ঘটনা জানাজানি হওয়ার আশঙ্কায় শিশুটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন তারা।
হত্যার পর মরদেহ গুম করার উদ্দেশ্যে বস্তায় ভরে তার সঙ্গে দুটি ইট বেঁধে বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত ডোবায় ঝোপঝাড় ও লতাপাতার নিচে পানিতে ডুবিয়ে রাখে অভিযুক্তরা।
নিখোঁজের সাত দিন গত ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে কুলুনিয়া গ্রামে বাড়ির পাশের ডোবা থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় কলির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
বরিশালের গৌরনদীতে অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই সহোদরকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডের বন্দর সড়ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।৩ মিনিট আগে
রাজশাহী নগরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় চিকিৎসাসেবা নিতে আসা এক নারীকে শ্লীলতাহানি, মারপিট ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।৩ মিনিট আগে
মাদক মামলায় ১৫ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাগর আহমেদ ওরফে সাগরকে (৪০) দীর্ঘদিন পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক উদ্যোক্তা।৯ মিনিট আগে
খুলনার পূর্ব রূপসার আইয়ুব আলী হত্যা মামলার পলাতক আসামি মো. কামাল হাওলাদারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ মামলার অপর আসামিদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।১৭ মিনিট আগে