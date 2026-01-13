Ajker Patrika

পাবনায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ১৯
পাবনার সুজানগরে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে সাগর শেখ ওরফে মাসুদ রানা (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার তাঁতিবন্ধ ইউনিয়নের রেলস্টেশন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে দুপুরে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সাগর নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের হাসামপুর এলাকার আব্দুল মতিন শেখের ছেলে। তিনি কাঠমিস্ত্রি ও ভ্যানচালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোর ৪টার দিকে সাগর দু-তিনজন সঙ্গী নিয়ে তাঁতিবন্ধ স্টেশন এলাকার নজরুল ইসলামের বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন। তাঁরা গরু চুরি করতে এসেছেন সন্দেহে নজরুলের ছেলে মনিরুল ইসলাম চিৎকার শুরু করেন। এ সময় লোকজন জড়ো হয়ে সাগরকে আটক করে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির শরীরে অর্ধশত গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাথা ও পায়ের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।‎ খবর পেয়ে পুলিশ দুপুর ১২টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

‎ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সুজানগর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সাদিক আহমদ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইন হাতে তুলে নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাবনাগণপিটুনিমৃত্যুঅভিযোগরাজশাহী বিভাগসুজানগরজেলার খবর
