পাবনা এক্সপ্রেসের টিকিট পাওয়া যাবে কাল থেকে

পাবনা এক্সপ্রেসের টিকিট পাওয়া যাবে কাল থেকে
ঢাকা-পাবনা রুটে নতুন চালু হতে যাওয়া আন্তনগর পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস ও পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস ট্রেনের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) থেকে। ১৯ নভেম্বর ট্রেন দুটির উদ্বোধন উপলক্ষে প্রথম দফায় ২০, ২১ ও ২২ নভেম্বরের যাত্রার টিকিট বিক্রি করা হবে।
আজ বুধবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রেজাউল করিম সিদ্দিকী এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে অনলাইনে তিন দিনের যাত্রার টিকিট পাওয়া যাবে। এর পর থেকে প্রতিটি যাত্রার টিকিট নির্ধারিত নিয়মে যাত্রার ১০ দিন আগে অনলাইনে বিক্রি করা হবে।
তবে ১৯ নভেম্বর উদ্বোধনী দিনে পাবনা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা বিশেষ ট্রেনের টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে না। ওই ট্রেনের টিকিট পাবনা ও ঈশ্বরদী রেলওয়ে স্টেশনের কাউন্টার থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে। উদ্বোধনী যাত্রায় পাবনা ও ঢাকার মধ্যে শুধু ঈশ্বরদী স্টেশনে ট্রেনটি থামবে।
বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হবে ২০ নভেম্বর থেকে। ওই দিন থেকে পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে পাবনার উদ্দেশে বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে। অন্যদিকে পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস পাবনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে সকাল ৮টায় যাত্রা করবে।
নিয়মিত চলাচলের সময় ট্রেন দুটি ঈশ্বরদী, চাটমোহর, বড়ালব্রিজ, উল্লাপাড়া, শহীদ এম মনসুর আলী, টাঙ্গাইল, জয়দেবপুর ও ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে যাত্রাবিরতি করবে।