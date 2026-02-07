Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন
নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের একটি নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে ক্যাম্পে থাকা কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ও একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর দীনেশগঞ্জ বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালী-৩ আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে লড়ছেন মাওলানা বোরহান উদ্দিন।

জানা গেছে, আজ ভোরে ক্যাম্পটিতে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভায়। শর্টসার্কিট নাকি নাশকতার কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিট রসুলপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল বলেন, নির্বাচনী ক্যাম্পটি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। পুড়ে যাওয়া অটোরিকশাটির মালিকও তিনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো পক্ষ অফিসে আগুন লাগাতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তিনি।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তপূর্বক পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীবেগমগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের-আম্মারসহ আহত কয়েকজন

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ