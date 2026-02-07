নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের একটি নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে ক্যাম্পে থাকা কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ও একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর দীনেশগঞ্জ বাজারে এই ঘটনা ঘটে।
নোয়াখালী-৩ আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে লড়ছেন মাওলানা বোরহান উদ্দিন।
জানা গেছে, আজ ভোরে ক্যাম্পটিতে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভায়। শর্টসার্কিট নাকি নাশকতার কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিট রসুলপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল বলেন, নির্বাচনী ক্যাম্পটি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। পুড়ে যাওয়া অটোরিকশাটির মালিকও তিনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো পক্ষ অফিসে আগুন লাগাতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তিনি।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তপূর্বক পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী শিশু হুজাইফা আফনান আর নেই। দীর্ঘ ২৭ দিন চিকিৎসাধীন থেকে আজ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার জাতীয় ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।৭ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই মাথা নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে চাঁদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।২৩ মিনিট আগে
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় বাঁধন চন্দ্র রায় (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রানীরবন্দর বাজারের পাশে ঘাটের পাড় এলাকায় রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে বিদ্যুৎ আলী (২৭) নামের এক হাজতির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশের দাবি, বিদ্যুৎ আলী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।১ ঘণ্টা আগে