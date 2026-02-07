চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই মাথা নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে চাঁদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।
শিশু বিশেষজ্ঞ (সার্জন) মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘এটি যমজ শিশু। এটি জন্মগত ত্রুটি। দেহ ও যৌনাঙ্গ একটি হলেও মাথা দুটি। তিনি আরও বলেন, শিশু দুটির জীবন বাঁচাতে হলে যত দ্রুত সম্ভব তাদের আলাদা করতে হবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক ব্যয়বহুল। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, তার প্রাণ রক্ষা করা। সে অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে।’
শিশুটির বাবা দিনমজুর। তিনি সমাজের বিত্তবান ও সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে তাঁর সন্তানের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা ও দোয়া কামনা করেছেন।
এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘আমাদের সাধ্যমতো শিশুটির পরিবারকে সহযোগিতা করা হবে। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা এগিয়ে এলে হয়তো শিশুটির চিকিৎসা সহজ হবে।’
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী শিশু হুজাইফা আফনান আর নেই। দীর্ঘ ২৭ দিন চিকিৎসাধীন থেকে আজ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার জাতীয় ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের একটি নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে ক্যাম্পে থাকা কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ও একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে।৩১ মিনিট আগে
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় বাঁধন চন্দ্র রায় (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রানীরবন্দর বাজারের পাশে ঘাটের পাড় এলাকায় রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে বিদ্যুৎ আলী (২৭) নামের এক হাজতির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশের দাবি, বিদ্যুৎ আলী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।১ ঘণ্টা আগে