চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই মাথা নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে চাঁদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

শিশু বিশেষজ্ঞ (সার্জন) মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘এটি যমজ শিশু। এটি জন্মগত ত্রুটি। দেহ ও যৌনাঙ্গ একটি হলেও মাথা দুটি। তিনি আরও বলেন, শিশু দুটির জীবন বাঁচাতে হলে যত দ্রুত সম্ভব তাদের আলাদা করতে হবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক ব্যয়বহুল। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, তার প্রাণ রক্ষা করা। সে অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে।’

শিশুটির বাবা দিনমজুর। তিনি সমাজের বিত্তবান ও সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে তাঁর সন্তানের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা ও দোয়া কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘আমাদের সাধ্যমতো শিশুটির পরিবারকে সহযোগিতা করা হবে। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা এগিয়ে এলে হয়তো শিশুটির চিকিৎসা সহজ হবে।’

