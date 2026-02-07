দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় বাঁধন চন্দ্র রায় (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রানীরবন্দর বাজারের পাশে ঘাটের পাড় এলাকায় রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মহাসড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা।
নিহত বাঁধন আলোকডিহি গ্রামের মালিপাড়ার সুশান্ত চন্দ্র রায়ের ছেলে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দশমাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুল কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খেলার ছলে রাস্তা পার হচ্ছিল শিশুটি। এ সময় রংপুর থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একটি বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় স্পিডব্রেকার দেওয়ার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি, বিষয়টি সমাধান করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য।’
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী শিশু হুজাইফা আফনান আর নেই। দীর্ঘ ২৭ দিন চিকিৎসাধীন থেকে আজ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার জাতীয় ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।৭ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই মাথা নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে চাঁদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।২৩ মিনিট আগে
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের একটি নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে ক্যাম্পে থাকা কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ও একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে।৩১ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে বিদ্যুৎ আলী (২৭) নামের এক হাজতির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশের দাবি, বিদ্যুৎ আলী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।১ ঘণ্টা আগে