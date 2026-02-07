Ajker Patrika
দিনাজপুর

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ
রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় বাঁধন চন্দ্র রায় (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রানীরবন্দর বাজারের পাশে ঘাটের পাড় এলাকায় রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মহাসড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা।

নিহত বাঁধন আলোকডিহি গ্রামের মালিপাড়ার সুশান্ত চন্দ্র রায়ের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দশমাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুল কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খেলার ছলে রাস্তা পার হচ্ছিল শিশুটি। এ সময় রংপুর থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একটি বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় স্পিডব্রেকার দেওয়ার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি, বিষয়টি সমাধান করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য।’

বিষয়:

দিনাজপুরচিরিরবন্দরদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের-আম্মারসহ আহত কয়েকজন

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ