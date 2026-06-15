মনিরামপুরে বনফুলসহ তিন খাদ্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠানকে অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা

যশোরের মনিরামপুর বাজারে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে বনফুল, আজমির বেকারি ও রাফি সিয়াম ফুড কর্নারকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে পরিচালিত এই অভিযানে খাদ্যপণ্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ না থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ এবং বিদেশ থেকে আসা চকলেটের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম-সংবলিত স্টিকার অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান এই অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পুলিশের একটি বিশেষ দল অংশ নেয়।
অভিযোগের ভিত্তিতে বনফুল অ্যান্ড কোম্পানিকে ২০ হাজার টাকা, আজমির বেকারিকে ২০ হাজার টাকা ও রাফি সিয়াম ফুড কর্নারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান বলেন, বনফুলের মনিরামপুর শাখায় বিদেশ থেকে আমদানি করা যেসব চকলেট বিক্রি হচ্ছিল, সেগুলোর মোড়কে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের স্টিকার পাওয়া যায়নি। অথচ প্রতিষ্ঠানটির কাছে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের আলাদা কয়েকটি স্টিকার পাওয়া গেছে, যা তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করছে বলে মনে হয়েছে।
সেলিমুজ্জামান আরও বলেন, বনফুলের বিক্রয়কেন্দ্রে রক্ষিত দইয়ের পাত্রে উৎপাদনের তারিখও পাওয়া যায়নি। এসব অভিযোগে বনফুল মনিরামপুর শাখার ব্যবস্থাপক সোহেল ইমরান হোসেনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজমির বেকারির পণ্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ না থাকায় প্রতিষ্ঠানটিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। রাফি সিয়াম ফুড কর্নারে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য পাওয়ায় তাদের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
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