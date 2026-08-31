Ajker Patrika
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গাজীপুর

খামারে মিলল পাঁচ চোরাই গরু, বাবা-মেয়েসহ আটক ৩

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
খামারে মিলল পাঁচ চোরাই গরু, বাবা-মেয়েসহ আটক ৩
খামারে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা পাঁচটি চোরাই গরু। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি গরুর খামারে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় চোরাই গরু রাখা ও বেচাকেনায় জড়িত থাকার সন্দেহে বাবা-মেয়েসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চোর চক্রের মূল হোতা সুমন শেখ পালিয়ে গেছেন।

গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের মজিদচালা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সালমা আক্তার (৩০), দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার রুবিনা বেগম (২৫) ও তাঁর বাবা মজিবুর রহমান (৪৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিনাজপুর থেকে চুরি হওয়া পাঁচটি গরু কালিয়াকৈরের ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের মজিদচালা এলাকার একটি খামারে এনে রাখা হয়েছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলামের নির্দেশনায় পুলিশের একটি দল ওই খামারে অভিযান চালায়। এ সময় খামার থেকে পাঁচটি গরু উদ্ধার করা হয়।

পরে চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে দুই নারীসহ তিনজনকে আটক করা হয়। উদ্ধার করা গরুগুলো বর্তমানে কালিয়াকৈর থানায় রয়েছে।

পুলিশ জানায়, সুমন শেখ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি ও ছিনতাই করা গরু এনে ওই খামারে রাখতেন। পরে সুযোগ বুঝে সেগুলো বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার হাটবাজারে বিক্রি করা হতো। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি পালিয়ে যান।

কালিয়াকৈর থানার ওসি সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আটক তিনজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলা থেকে গরু চুরি ও বেচাকেনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’

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