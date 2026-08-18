Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নবজাতককে পানিতে ফেলে হত্যার অভিযোগ, মা আটক

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নবজাতককে পানিতে ফেলে হত্যার অভিযোগ, মা আটক
প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়নে কান্নাকাটি করে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর কারণে ১৪ দিন বয়সী এক নবজাতককে পানিভর্তি প্লাস্টিকের ড্রামে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নবজাতকের মা ফাতেমা বেগমকে (১৯) আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মজুমদারহাটসংলগ্ন বাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। নিহত নবজাতক ওই এলাকার সৌরভ হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রেমের সম্পর্কে সৌরভের সঙ্গে ফাতেমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে কলহ চলছিল। ১৪ দিন আগে তাদের একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়।

সোমবার সন্ধ্যার পর নবজাতক নিখোঁজ হলে পরিবারের সদস্যরা ফাতেমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় প্রথমে তিনি দাবি করেন, পেছন থেকে তাঁকে মাথায় আঘাত করে কে বা কারা শিশুটিকে নিয়ে গেছে। পরে তিনি বলেন, জিনে শিশুটিকে নিয়ে গেছে। এতে পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়।

পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে রাত ১০টার দিকে বাড়িতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রাখা একটি প্লাস্টিকের ড্রাম থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফাতেমা নিজের সন্তানকে ড্রামের পানিতে ফেলে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। নবজাতক অতিরিক্ত কান্নাকাটি করত, এতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত—এ কারণে তিনি শিশুটিকে ড্রামের পানিতে ফেলে দেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুজ্জামান বলেন, নবজাতককে পানিতে ফেলে হত্যার অভিযোগে তার মাকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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