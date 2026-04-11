Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পণ্য মজুতের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ভোজ্যতেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রতিবাদে আজ শনিবার চট্টগ্রাম নগরে ক্যাবের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে ভোজ্যতেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অবৈধভাবে মজুতের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে নগরের চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে ক্যাব চট্টগ্রাম বিভাগ ও মহানগর কমিটির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

ক্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি এস এম নাজের হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরীর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়।

সভাপতির বক্তব্যে নাজের হোসাইন বলেন, বাজার তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর নীরবতার সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভোজ্যতেল ও জ্বালানি তেল নিয়ে কারসাজিতে লিপ্ত। অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নিচ্ছে। এসব কারসাজির মাধ্যমে বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে এবং খুচরা বাজারে সংকট তৈরি করে জনজীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরী বলেন, ‘দ্রুত বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগভোক্তা অধিকারজেলার খবরমানববন্ধনভোজ্যতেল
মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে 'গণক্ষমা' করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

