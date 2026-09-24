রাজধানীতে ছিনতাইয়ের সময় পথচারীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে একজন আটক

রাজধানীতে ছিনতাইয়ের সময় পথচারীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে এক ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে এ ঘটনা ঘটে। তবে আহত পথচারী ও আটক ব্যক্তির নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
জানা যায়, ছিনতাইকারী একজন মাদকসেবী। ছুরিকাঘাতের সময়ে গুরুতর আহত হওয়ার পরও ছিনতাইকারীকে ছাড়েননি ওই ভুক্তভোগী। আহত অবস্থায়ই ওই ছিনতাইকারীকে মারধর করেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে পথচারীকে ওই ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তবে আহত অবস্থায়ই তিনি হামলাকারীকে ধরে ফেলেন। পরে আশপাশের কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে হামলাকারীকে মারধর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আটক করে।
ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি অপর একজনকে মারধর করছেন। তাঁর শরীর ও পরনের পোশাকে রক্তের দাগ রয়েছে। পিঠে ছুরিকাঘাতের চিহ্নও দেখা যায়। এ সময় আশপাশের আরও কয়েকজন ওই ব্যক্তিকে মারধর করেন।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, যাঁকে আটক করা হয়েছে, তাঁকে ছিনতাইকারী বলা যাবে না। তিনি মাদকসেবী। তাঁকে আটক করা হয়েছে। আহত পথচারীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এখনো তাঁদের নাম-পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে বিস্তারিত জানা যাবে।
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