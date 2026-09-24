চাঁদা না দেওয়ায় ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে চাঁদা দাবি ও শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল বুধবার রাতে ভুক্তভোগী ছাত্রী বাদী হয়ে থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন। পরে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন: শাহজাদপুর উপজেলার ডাকবাংলাপাড়া এলাকার মৃত আব্দুস সামাদের পুত্র ও শাহজাদপুর বিকাশ সার্ভিস পয়েন্টের আইটি বিশেষজ্ঞ তারেক রাব্বি (৩৬), বাজিয়ার পাড়া গ্রামের মৃত আজিম উদ্দিনের পুত্র ও বিকাশ সার্ভিস পয়েন্টের প্রহরী মো. হোসেন আলী (৪৮) এবং বেড়াকুচাটিয়া গ্রামের মো. সাইদুল ইসলামের ছেলে ও বিকাশ অফিসের ক্যাশিয়ার চয়ন ইসলাম (২৭)।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি শাহজাদপুর ডাকবাংলাপাড়া এলাকার একটি ছাত্রী মেসের তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকেন। ২১ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাঁর এক ছেলেবন্ধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মেসে আসেন এবং কিছু সময় অবস্থান করে চলে যান।
ভুক্তভোগীর কক্ষের পাশে থাকা বিকাশ সার্ভিস পয়েন্টের সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণে যুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাটি লক্ষ্য করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় বিকাশের লোকজন ভুক্তভোগীকে ডেকে নিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। বিকেলের মধ্যে টাকা না দিলে ফুটেজ ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।
পরে রাত ৮টার দিকে অভিযুক্তরা ডাকবাংলাপাড়ার বিপ্লব কুমারের চারতলা বিল্ডিংয়ের বিকাশ অফিসে ওই শিক্ষার্থীকে আবারও ডেকে নেন। সেখানে টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাঁর কাছ থেকে গলার সোনার চেইন দাবি করা হয়। একপর্যায়ে অন্যদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মো. তারেক রাব্বি ভুক্তভোগীকে শ্লীলতাহানি ও পোশাক খোলার চেষ্টা করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে শাহজাদপুর বিকাশ পয়েন্টের ডিলার উত্তম কুণ্ডুর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি রাজশাহীতে আছেন বলে সংযোগ কেটে দেন।
শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর রাতেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছি। আজ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ইয়াসিন বিবি (৯০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার সাতগাঁও এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ইয়াবা দিয়ে ছায়েদ আলীকে ফাঁসানোর অভিযোগে থানার সামনে বিক্ষোভ করেন স্থানীয়রা। পরে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় এসআই মামুনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।৯ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের বারোহাজার গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
বরিশাল সদর উপজেলার শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের আটহাজার গ্রামে শাশুড়ি রুনু বেগমকে (৬২) শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পুত্রবধূ ফাতেমা বেগমকে (২৬) আটক করেছে কাউনিয়া থানা-পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার পেশকার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুনু বেগম ওই গ্রামের খলিল পেশকারের স্ত্রী।২০ মিনিট আগে