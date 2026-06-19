নোয়াখালীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকায় মোটরের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ছয়ানী টবগা এলাকার মুনছুর মেম্বারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
অঞ্জনা রানী ঘোষ (৩৫) ও তাঁর ছেলে রাহুল ঘোষ (৮) একই এলাকার খোকন চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী ও ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একাধিক মালিকানাধীন একটি পুকুরের পানি সেচের জন্য মোটর চালাচ্ছিলেন দুলাল ঘোষসহ অন্য মালিকেরা। এ সময় রাহুল অসাবধানতাবশত মোটরের তার স্পর্শ করলে বিদ্যুতায়িত হয়। ছেলেকে উদ্ধার করতে গিয়ে মা অঞ্জনা রানী ঘোষও বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই মা ও ছেলের মৃত্যু হয়।
চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোন্নাফ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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