হাতিয়ায় কিশোর গ্যাংয়ের প্রধানসহ আটক ৩

নোয়াখালীর হাতিয়ায় কিশোর গ্যাংয়ের প্রধানসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার তমরদ্দি বেজুগালিয়া গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক তিনজন হলেন শেখ ওসামা আল জামান (২০)। বাড়ি তমরদ্দি ইউনিয়নের উত্তর বেজুগালিয়া গ্রামে। বাবার নাম চুকু মেম্বার। এ ছাড়া রয়েছেন রফিক উদ্দিনের ছেলে সাকিব উদ্দিন শরিফ (১৯) ও আকবর হোসেনের ছেলে মো. আমজাদ হোসেন (১৯)।
পুলিশ জানায়, এই গ্রুপটি ওসামার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে কিশোর গ্যাং সংঘবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল। তাঁরা ফেসবুক ও টিকটকের মাধ্যমে ও এসটি নামক একটি আইডি থেকে বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে রিল তৈরি করে তা প্রচার করেন। অনেক দিন থেকে তাঁদের কার্যকলাপ নজরদারি করে আসছে প্রশাসন। তাতে দেখা যায়, এই গ্রুপে ১৯ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁরা সবাই সমাজের বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত।
হাতিয়া থানা-পুলিশের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালিয়ে নিজ নিজ বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
এই বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, এই গ্রুপটি অনেক দিন থেকে সক্রিয়। তাঁদের কর্মকাণ্ড নজরদারি করা হয়েছে অনেক আগ থেকে। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত আইনে মামলা করা হয়েছে। গ্রুপের অন্য সদস্যদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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