Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে দুই হাসপাতালকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা, অনুমোদনহীন শয্যা বন্ধ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে দুই হাসপাতালকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা, অনুমোদনহীন শয্যা বন্ধ
নিউ শমরিতা হাসপাতালে অভিযানে স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর জেলা শহর মাইজদীতে স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে দুটি বেসরকারি হাসপাতালকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। লাইসেন্স নবায়ন না থাকা, পর্যাপ্ত জনবল না থাকা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অনুমোদনহীন শয্যা পরিচালনার অভিযোগে নিউ শমরিতা ও মেঘনা হসপিটালের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ঙ্গলবার (৭ জুলাই) সকালে জেলা সিভিল সার্জন আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুফ আলী ও মাহফুজুল হক এবং আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুমোদন ছাড়া কিছু বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রোগীদের পর্যাপ্ত সেবা না দেওয়া, অতিরিক্ত বিল আদায় ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসক-নার্স না থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এ অভিযান চালায়।

অভিযানে লাইসেন্স নবায়ন না থাকা, অনুমোদনের চেয়ে বেশি শয্যা পরিচালনা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স না থাকা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি পাওয়ায় মেঘনা হসপিটালকে ৩০ হাজার টাকা এবং নিউ শমরিতা হাসপাতালকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে অনুমোদনহীন অতিরিক্ত শয্যাগুলো সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

নিউ শমরিতা হাসপাতালে অভিযানে স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিউ শমরিতা হাসপাতালে অভিযানে স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জেলা সিভিল সার্জন আনোয়ার হোসেন বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত না করলে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিবন্ধনহীন, জনবলসংকট ও রোগী হয়রানির অভিযোগ থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে অভিযান চালানো হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীলাইসেন্সহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরচিকিৎসক
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