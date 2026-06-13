প্রকাশ্যে দম্পতিকে মারধর করা সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় এক দম্পতিকে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবদল নেতা মো. সফিকুল ইসলাম ওরফে সফিককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
আজ শনিবার সুবর্ণচর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক রিয়াজউদ্দিন সৈকত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী এক নারীকে প্রকাশ্যে শারীরিক নির্যাতনের কারণে ৮ নম্বর মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. সফিকুল ইসলামকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক বেলাল হোসেন সুমন ও সদস্যসচিব নুরুল হুদা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।
এর আগে শনিবার সকালে সুবর্ণচরে এক নারী ও তাঁর স্বামীকে প্রকাশ্যে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে সফিকুল ইসলামের নাম সামনে আসে।
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