Ajker Patrika
নোয়াখালী

প্রকাশ্যে দম্পতিকে মারধর করা সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ জুন ২০২৬, ২০: ৪১
প্রকাশ্যে দম্পতিকে মারধর করা সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার
মো. সফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় এক দম্পতিকে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবদল নেতা মো. সফিকুল ইসলাম ওরফে সফিককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

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আজ শনিবার সুবর্ণচর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক রিয়াজউদ্দিন সৈকত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী এক নারীকে প্রকাশ্যে শারীরিক নির্যাতনের কারণে ৮ নম্বর মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. সফিকুল ইসলামকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক বেলাল হোসেন সুমন ও সদস্যসচিব নুরুল হুদা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।

এর আগে শনিবার সকালে সুবর্ণচরে এক নারী ও তাঁর স্বামীকে প্রকাশ্যে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে সফিকুল ইসলামের নাম সামনে আসে।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলবহিষ্কার
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