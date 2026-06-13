সোনারগাঁয়ে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, যুবদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের সিরাব এলাকায় এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবদল নেতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন জামপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. শহীদ মিয়া (৪০) ও একই এলাকার শাহিন মিয়া। আজ শনিবার সকালে তাঁদের নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই নারীকে ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী তাঁর স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে সিরাব এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। গত বুধবার (১০ জুন) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তিনি রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। এ সময় অভিযুক্ত যুবদল নেতা শহীদ মিয়াসহ কয়েকজন তাঁর মুখ চেপে ধরেন এবং সন্তানদের ভয়ভীতি দেখিয়ে পাশের চারতলা ভবনের নিচতলার একটি কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর হাত ও মুখ বেঁধে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে ওই কক্ষে রেখে চলে যান। সন্ধ্যায় তাঁর স্বামী বাড়িতে ফিরে এলে ওই ভুক্তভোগী নারী ঘটনার বিস্তারিত জানান।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর ভুক্তভোগী গতকাল সকালে সোনারগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সিরাব এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
এ ঘটনায় ওই নারী সোনারগাঁ থানায় মামলা করেন। পরে গতকাল সকালে গ্রেপ্তার দুজনকে নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ।
সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. গোলাম সারোয়ার বলেন, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ভুক্তভোগী নারীকে ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
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