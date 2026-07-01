হাতিয়ায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবিতে ভূমিহীন সমাবেশ

সরকারি জমি বন্দোবস্তের দাবি, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, ভূমিহীনদের নিরাপত্তায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ বিভিন্ন দাবিতে নোয়াখালীর হাতিয়ায় ভূমিহীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার সকালে হাতিয়ার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চরগাসিয়ার বারো আউলিয়া বাজারে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন হরনি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান, হাতিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইসমাইল হোসেন ও ভূমিহীন নেতারা।
বক্তারা বলেন, ২০১৩ সাল থেকে চরগাসিয়ায় বসবাস করে আসছে কয়েক হাজার পরিবার। বর্তমানে এই চরে প্রায় ২৫ হাজার লোক বসবাস করছে। দীর্ঘ ১৩ বছরেও তাদের বসবাসের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার। তাদের বসবাসরত ও দখল করা ভূমিগুলো নিজেদের নামে বন্দোবস্ত না থাকায় বিভিন্ন সময় বহিরাগত দস্যু ও প্রভাবশালীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এসব ভূমিহীনকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দেওয়ার জন্য এই চরে কোনো পুলিশ ফাঁড়িও নেই। চরটিতে কোনো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা ক্লিনিক না থাকায় প্রতিবছর বাড়ছে শিশু ও মাতৃমৃত্যু। ভূমিহীনরা দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
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