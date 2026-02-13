Ajker Patrika
নোয়াখালী

নির্বাচনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে করেছেন প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা, বাড়িঘরে লুটপাট ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলনে করেছেন প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নিজ বাসায় তিনি এই সংবাদ সম্মেলন করেন।

শামীম অভিযোগ করেন, প্রথম থেকে নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড পক্ষপাতমূলক আচরণ করে আসছিল। তারা বিএনপির কর্মীদের নাম ধরে ধরে মাইকিং করে খুঁজে নির্যাতন করেছে। তারা নির্বাচনের আগের দিন রাতে ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করেছে। একধরনের ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে। নির্বাচনের আগের দিন বুড়িরচরের একজন মেম্বার, পৌরসভার কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে আসে। পরে অনুরোধ করার পর ছেড়ে দেয়। এতে জনমনে ভীতি তৈরি হয়।

এ ছাড়া তারা নির্বাচনের পরে নিঝুম দ্বীপে বিএনপির নেতাদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি করে। যুবদল নেতা মোতালেবকে পিটিয়ে আহত করে। প্রতিটি বাজারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা বিএনপির কর্মীদের নাম ধরে ধরে খোঁজে। তাদের সঙ্গে এ সময় এনসিপির কর্মীরা ছিল। নৌবাহিনীর উপস্থিতিতে গত কয়েক দিন হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপ, জাহাজমারা, চরকিং ও নলচিরাতে এনসিপির নেতা-কর্মীরা বিএনপির কর্মীদের দুই শতাধিক বাড়িতে হামলা করে। হামলায় আহত অনেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি অবস্থায় আছেন।

এসব বিষয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। না হয় যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী-৬ আসনের ধানের শীষের প্রার্থীর প্রধান সমন্বয়কারী আলা উদ্দিন রনি, উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীরা।

বিষয়:

নোয়াখালীবিএনপিহাতিয়াঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনহামলাজেলার খবর
এলাকার খবর
