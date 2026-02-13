Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাটে চুরির অভিযোগে এতিম শিশুকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে সুপারি চুরির অভিযোগে ইমন (৯) নামে এক শিশুকে ঘরে আটকিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় আতাহার আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শিশুটির মা নেই।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার স্বদেশী ইউনিয়নের বাউসা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু ইমন ওই গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত আতাহার আলী (৩২) ইমনের প্রতিবেশী।

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে শিশু ইমনের বিরুদ্ধে সুপারি চুরির অভিযোগ তোলেন আতাহার আলী। পরে ঘটনায় স্থানীয়ভাবে বিচার ডেকে জরিমানা করা হয়।

ঘটনার পর আজ সন্ধ্যায় ইমনকে অভিযুক্ত আতাহার তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। পরে স্থানীয়ভাবে জানাজানি হলে আতাহার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়া যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় এক নারী বলেন, ‘সামান্য সুপারি চুরিকে কেন্দ্র করে ইমনকে ঘরে আটকাইয়া পিডাইয়া কষ্ট দিয়া মারছে। আমরা সঠিক বিচার চাই।’

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনা শোনার পর আমি তাদের বাড়িতে যাই। পরে জানতে পারি সুপারি চুরির ঘটনায় এমন হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ছেলের মা নেই। তার বাবা সহজ-সরল মানুষ। সে কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নয়।’

জানতে চাইলে হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আলম বলেন, ‘সুপারি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। নির্বাচন-পরবর্তী কোনো ইস্যুতে নয়। এর আগে চুরির ঘটনা নিয়ে বিচারও হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাচুরিহালুয়াঘাটহত্যাঅভিযোগময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
