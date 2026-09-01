Ajker Patrika
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নীলফামারী

তিস্তায় অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন, টাস্কফোর্সের অভিযানে ১৬ নৌকা ও ৪ খননযন্ত্র ধ্বংস

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
তিস্তায় অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন, টাস্কফোর্সের অভিযানে ১৬ নৌকা ও ৪ খননযন্ত্র ধ্বংস
তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে নীলফামারীর ডিমলায় যৌথ অভিযান চালিয়েছে প্রশাসনের টাস্কফোর্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে নীলফামারীর ডিমলায় যৌথ অভিযান চালিয়েছে প্রশাসনের টাস্কফোর্স। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টা থেকে নদীর একাধিক পয়েন্টে পরিচালিত অভিযানে পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত ১৬টি নৌকা ও ৪টি খননযন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিমলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইমরানুজ্জামান।

নদীপারের বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রভাবশালী চক্র নৌকা ও যন্ত্রের মাধ্যমে তিস্তার বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে অবৈধভাবে পাথর তুলে আসছিলেন। ফলে নদীর তলদেশে বিপজ্জনক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙনের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে গেছে।

ডিমলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইমরানুজ্জামান বলেন, ‘অভিযানকালে পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত নৌকা ও খননযন্ত্রগুলো ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়েছে। পাথর উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেন রংপুর বিজিবির মেজর জুলকার নাঈন ও ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার।

বিষয়:

নীলফামারীবালু-পাথর উত্তোলননৌকাতিস্তা নদীডিমলাজেলার খবররংপুর বিভাগ
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