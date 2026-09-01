Ajker Patrika
En
কিশোরগঞ্জ

সেতুর নিচে ভাসছিল দুটি বস্তা, আড়াই ঘণ্টার অভিযানে খুলল রহস্যের জট

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সেতুর নিচে ভাসছিল দুটি বস্তা, আড়াই ঘণ্টার অভিযানে খুলল রহস্যের জট
বস্ত পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সেতুর নিচে ভাসমান লাশের গুজবে হাজারো উৎসুক মানুষের ভিড় জমে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল আড়াই ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে পানিতে ভাসতে থাকা দুটি বস্তা উদ্ধার করে। তবে বস্তা খুলে কোনো মরদেহ পাওয়া যায়নি; ছিল শুধু ময়লা-আবর্জনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে সেতুর নিচের পানিতে দুটি বস্তা ভাসতে দেখা যায়। এরপর সেগুলোতে মরদেহ রয়েছে—এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তেই সেতুর ওপর হাজারো উৎসুক মানুষ জড়ো হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এর মধ্যে একটি বস্তা পানিতে ডুবে গেলে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত (আড়াই ঘণ্টা) ডুবুরি দল বিলে অভিযান চালিয়ে বস্তা দুটি উদ্ধার করে।

ঘটনাস্থল থেকে ময়লার বস্তা উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থল থেকে ময়লার বস্তা উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের লিডার তোফাজ্জল হোসেন ও ডুবুরি সেলিম জানান, বিলে থেকে বস্তা দুটি একে একে ওপরে তুলে আনা হয়। পরে সেগুলো তল্লাশি করে কোনো মরদেহ বা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। বস্তাগুলোতে শুধু ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ছিল।

ভৈরব থানার উপপরিদর্শক রাকিব বিন ইসলাম বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। ডুবুরি দলের আড়াই ঘণ্টার অভিযানে উদ্ধার করা দুটি বস্তায় কোনো মরদেহ পাওয়া যায়নি; শুধু ময়লা-আবর্জনা ছিল।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগভৈরবজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত