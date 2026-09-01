চাকরির লিখিত-মৌখিক পরীক্ষায় পাস করিয়েছে প্রক্সি, যোগ দিতে এসে ধরা

প্রার্থীর হয়ে লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন অন্য কেউ। শুধু তা-ই নয়, মৌখিক পরীক্ষায়ও অংশ নিয়েছেন অন্যজন। এবার দুই ধাপে উত্তীর্ণ সেই প্রার্থী যথারীতি যোগদানে এসেছিলেন। তবে পরিচয় নিয়ে কর্মকর্তাদের সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদে ধরা পড়ে যান তিনি।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) সচিবালয়ের অফিস সহায়ক পদে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় প্রতারণার অভিযোগে রিপন হোসেন নামের এক প্রার্থীকে আটক করে শেরেবাংলা নগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সরকারি কর্ম কমিশনের জনসংযোগ বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
জানা যায়, আজ চাকরিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিপিএসসি সচিবালয়ে গেলে পরিচয় যাচাইয়ের সময় রিপনের বিষয়ে কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। পরে প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে তাঁর চেহারা ও মৌখিক পরীক্ষার দিনের সিসিটিভি ফুটেজে থাকা ব্যক্তির চেহারা মিলিয়ে দেখা হয়। এতে তাঁর পরিচয় নিয়ে গুরুতর অসংগতি ধরা পড়ে।
বিপিএসসি সূত্রে জানা যায়, রিপন হোসেন অফিস সহায়ক পদের প্রার্থী। তাঁর রোল নম্বর ২১০১১৮৭। রিপনের বাড়ি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার বাহা গ্রামে।
পরিচয় নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ার পর বিষয়টি বিপিএসসির উপপরিচালক শোভন সমাদ্দারকে জানানো হয়। তিনি বিষয়টি উপসচিব ওয়াসিমুল বারীকে অবহিত করেন। পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রিপনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও যাচাই-বাছাই করেন।
জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে রিপন স্বীকার করেন, অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের লিখিত ও মৌখিক কোনো পরীক্ষায়ই তিনি নিজে অংশ নেননি। তাঁর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি (প্রক্সি পরীক্ষার্থী) পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।
বিপিএসসি জানিয়েছে, প্রক্সি পরীক্ষার্থী ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে চাকরি লাভের অপচেষ্টার অভিযোগে রিপন হোসেনকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে শেরেবাংলা নগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এজাহারও করা হয়েছে।
এক সময় দূরে থাকা প্রিয়জনের খবর জানার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল হাতে লেখা চিঠি। কাগজের পাতায় মনের কথা, আবেগ ও অনুভূতি লিখে পাঠানো হতো স্বজন, বন্ধু কিংবা ভালোবাসার মানুষের কাছে। আর সেই চিঠির অপেক্ষায় দিনের পর দিন কাটত। ডাকপিয়নের হাতে একটি চিঠি পৌঁছানোর মুহূর্তে মিশে থাকত আনন্দ, কৌতূহল ও ভালোবাসা...১ মিনিট আগে
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে সেতুর নিচের পানিতে দুটি বস্তা ভাসতে দেখা যায়। এরপর সেগুলোতে মরদেহ রয়েছে—এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তেই সেতুর ওপর হাজারো উৎসুক মানুষ জড়ো হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।১২ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় পারিবারিক বিরোধের জেরে পিয়ারা বেগম (৬২) নামে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর দেবরের ছেলে মো. আল আমিনের (৩৬) বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আল আমিন পলাতক রয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
বাগেরহাটে খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের ফুলতলা সেতুর নিচে খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া পুরুষটির বয়স আনুমানিক ৪০ বছর।১৮ মিনিট আগে