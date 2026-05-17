সিলেট

জৈন্তাপুরে মানব পাচারকারীসহ আটক ১৪

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ২০: ৪৭
মানবপাচারকারী মো. হানিফ মিয়াকে আটক করে পুলিশে দেয় স্থানীয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার নিজপাট ইউনিয়নের উজানীনগর গ্রামে একটি তিনতলা ভবনে অভিযান চালিয়ে মানবপাচারকারী চক্রের এক সক্রিয় সদস্যসহ ১৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৭ মে) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের আটক করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার উজানীনগর গ্রামের আব্দুল করিম ওরফে ব্যান্ডেজ করিমের মালিকানাধীন তিনতলা বাড়িতে সন্দেহজনকভাবে বেশ কয়েকজন অবস্থান করছিলেন। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তারা বাড়িটি ঘিরে ফেলেন এবং মানবপাচারকারীসহ ১৪ জনকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে জৈন্তাপুর মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে যায়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শিশুসহ বিভিন্ন জেলার নারী-পুরুষ রয়েছেন। এছাড়া জৈন্তাপুর উপজেলার ডিবিরহাওর গ্রামের সাহেব মিয়ার ছেলে মো. হানিফ মিয়া (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে মানবপাচারকারী চক্রের সক্রিয় সদস্য হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রহিম উদ্দিন, মিজানুর রহমান ও রিপন মিয়াসহ একাধিক ব্যক্তি জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে জৈন্তাপুর সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন পথ ব্যবহার করে মানবপাচারকারী চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। সীমান্তের ওপার থেকে অর্থের বিনিময়ে লোকজনকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে এনে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে রাখা হতো। পরে সুযোগ বুঝে তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো।

তাদের দাবি, হানিফ মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ডিবিরহাওর, ফুলবাড়ী, ঘিলাতৈল, টিপরাখলা, গোয়াবাড়ী, হর্নি ও বাইরাখেল সীমান্ত ব্যবহার করে লোকজনকে বাংলাদেশে নিয়ে আসছিলেন। এর আগেও তিনি একবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন।

জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, “স্থানীয় জনতা মানবপাচারকারীসহ কয়েকজনকে আটকের পর থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের থানায় নিয়ে আসে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আগামীকাল সোমবার (১৮ মে) তাদের আদালতে পাঠানো হবে।”

