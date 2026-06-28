নীলফামারীর ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপরে

নীলফামারীর ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ডালিয়া স্টেশনে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জানিয়েছে, মধ্যরাত পর্যন্ত পানি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানির বিপৎসীমা ৫২ দশমিক ১৫ মিটার (এমএসএল)। সন্ধ্যা ৬টায় সেখানে পানির সমতল রেকর্ড করা হয়েছে ৫২ দশমিক ২২ মিটার।
ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী জানান, উজানের ঢল ও বৃষ্টির কারণে আজ মধ্যরাত পর্যন্ত তিস্তার পানি আরও ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেতে পারে। মধ্যরাতের পর থেকে পানি কমতে শুরু করবে এবং আগামীকাল তিস্তার পানি বিপৎসীমার নিচে বা কাছাকাছি থাকবে।
আগামী তিন দিন এলাকায় ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে বলেও জানান তিনি। ফলে পানি সাময়িক কমলেও নদীপাড়ের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে।
পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করায় নীলফামারীর ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার নদীতীরবর্তী নিচু এলাকা এবং বেশ কিছু চরাঞ্চলে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। হঠাৎ পানি বৃদ্ধির ফলে সবজি ক্ষেত তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা।
পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু এলাকায় নদীভাঙন ও বাঁধের সুরক্ষা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী জানান, পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রস্তুত আছেন।
স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, নদীতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার জন্য বলা হয়েছে এবং বাঁধগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
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