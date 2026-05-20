সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে: আফরোজা খানম

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করা হবে। আজ বুধবার সকালে ঠাকুরগাঁও যাওয়ার পথে ঢাকা থেকে আকাশপথে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমরা মাত্র তিন মাস হলো দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। ধাপে ধাপে একটির পর একটি কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘যেসব বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বৃদ্ধি পাবে, সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ সম্ভব হবে এবং দেশের অর্থনীতি ও জনগণের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, সেসব বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেই বিবেচনায় সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক করার বিষয়টি আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।’
পরে মন্ত্রী সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা দেন।
