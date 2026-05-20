শিবচরে বসতঘরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ, পুড়ে ছাই ঘরবাড়ি ও মালামাল

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার উত্তর বাঁশকান্দি এলাকায় গভীর রাতে কাদির খানের বসতঘরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বসতঘর, শস্য, নগদ টাকাসহ মূল্যবান মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা কাদির খানের বসতঘরে আগুন দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। তবে ততক্ষণে ঘরের আসবাব, ধান-চাল, পাট, ভুট্টাসহ বিভিন্ন শস্য এবং নগদ টাকা পুড়ে যায়।
ক্ষতিগ্রস্ত কাদির খান বলেন, ‘আমার পরিবারের সবকিছু আগুনে পুড়ে গেছে। আমরা এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। পরিকল্পিতভাবে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে আমার সন্দেহ।’
স্থানীয়রা জানান, আগুন লাগার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।
বাঁশকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান খোকন বলেন, ‘সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ঘরবাড়ির পাশাপাশি পাট, ভুট্টাসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে গেছে। এ মুহূর্তে পরিবারটির সহায়তা প্রয়োজন।’
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জ এলাকায় বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ১২ জেলেকে অপহরণ করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ফুসফুসেরচর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অপহৃতদের উদ্ধারে বনরক্ষীরা অভিযান চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ।৭ মিনিট আগে
‘নিরাপদ দুধ পান করি, সুস্থ জীবন গড়ি’ প্রতিপাদ্যে সাতক্ষীরার তালায় ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্টের উদ্যোগে ‘নিরাপদ দুগ্ধ উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ’বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টায় তালা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত এই কর্মশালায় তালা ও পাইকগাছা উপজেলার প্রায় ১০০ জন খামারি১১ মিনিট আগে
মামলার সূত্রে জানা গেছে, বাদী মোশাররফ হোসেন মিরপুর-১০ এলাকায় স্যানিটারি পণ্যের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী। ২০০১ সালে বারিধারার একটি ফ্ল্যাট কেনার উদ্দেশ্যে তিনি বিদিশার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।৪২ মিনিট আগে
দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর পুনরায় চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। তিনি বলেছেন, বিমানবন্দরটি সচল করতে অন্তত দুই বছর লাগবে।১ ঘণ্টা আগে