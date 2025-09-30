Ajker Patrika
সৈয়দপুর ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্য

জসিম উদ্দিন, নীলফামারী 
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর জাতীয় পর্বে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর জাতীয় পর্বে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফিউচার ইনোভেটরস ক্যাটাগরির সিনিয়র গ্রুপে প্রতিষ্ঠানটির একদল শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করে।

শিক্ষার্থী অন্তু, ফুয়াদ ও মিজানের সমন্বয়ে দলটির প্রত্যেকেই গোল্ড মেডেল অর্জনের গৌরব অর্জন করে, যা তাঁদের আসন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য সিঙ্গাপুরে অংশগ্রহণের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে।

একই প্রতিযোগিতার জুনিয়র গ্রুপেও প্রতিষ্ঠানটির অন্য একটি দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির সাবিব, রোশান ও নবম শ্রেণির মাহিরের সমন্বয়ে গঠিত এ দল জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করে। তারা বর্তমানে রোবট ক্যাম্পিংয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্বে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আশা রাখছে।

প্রতিষ্ঠানের আইসিটি বিষয়ের প্রভাষক মো. বায়েজীদ হোসেন শিক্ষার্থীদের এ অনন্য সাফল্যের পেছনের কাহিনি তুলে ধরে বলেন, ‘যেকোনো সাফল্যের জন্য তিনটি কাজ অপরিহার্য—ডেডিকেশন, মোটিভেশন ও সাপোর্ট। আমাদের প্রতিষ্ঠানের  অধ্যক্ষ লে. কর্নেল সৈয়দ শাফিউল ইসলাম মেরাজের নিরন্তর সহযোগিতা ও দূরদর্শী নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের এই অর্জনের মূল চালিকাশক্তি।’

প্রভাষক মো. বায়েজীদ হোসেন জানান, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের রোবটিকসে আগ্রহী করে তোলার জন্য নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কোডিং ক্লাস, একাডেমিক পাঠ্যক্রমে প্রোগ্রামিং ও আর্ডুইনো প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্তি, ছোটদের জন্য কিডস প্রোগ্রামিং সেশন এবং দক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য রোবটিকস কিটস ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ে এককালীন বৃত্তি উপহার।

এসব সার্বিক সাপোর্ট, শিক্ষকদের অবিরাম প্রেরণা বা মোটিভেশন এবং শিক্ষার্থীদের ডেডিকেশনের সমন্বয়ে এ ধরনের সাফল্য সম্ভব হয়। জাতীয় মঞ্চে অর্জিত এই গৌরব ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

