নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলায় নদীতে গোসল করতে নেমে হাসান (১০) ও মাসুম (৮) নামের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার খুটামারা ইউনিয়নের পাশাড়িপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুরা সম্পর্কে মামাতো ফুফাতো ভাই। আজ দুপুরের দিকে চাড়ালকাটা নদীতে গোসল করতে নেমে ডুবে মারা যায় তারা।
হাসান নীলফামারী সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়নের মানুষমাড়া এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে। আর মাসুম খুটামারা ইউনিয়নের পাশাড়িপাড়া এলাকার হৃদয় হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, শিশু দুটি নদীতে গোসল করতে নদীতে নামে। অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের পাওয়া না গেলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নদী থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করে।
খুটামারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছানারুল ইসলাম দুই শিশুর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন।
রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিকাশ ও ইমো প্রতারক চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার দিবাগত মধ্যরাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত গড়গড়ি ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে এ অভিযান চালান র্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।২৮ মিনিট আগে
‘আমার আদরের ছেলে রেখে চলে যাচ্ছি প্রবাসে, সবাই দোয়া করবেন’—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ স্ট্যাটাস দিয়ে ওমানের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন এম এইচ রনি। চট্টগ্রামের সাগরবেষ্টিত উপজেলা সন্দ্বীপের সারিকাইত ইউনিয়নে রনিদের বাড়ি।৪২ মিনিট আগে
মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এক হোটেল কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা লাগিয়ে জনসম্মুখে ঘোরানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কালাবিবির দীঘির মোড় টানেল রেস্টুরেন্টে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম কুমার বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বিশ্বাসের বিপুল পরিমাণ জমি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে