নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলায় নদীতে গোসল করতে নেমে হাসান (১০) ও মাসুম (৮) নামের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার খুটামারা ইউনিয়নের পাশাড়িপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুরা সম্পর্কে মামাতো ফুফাতো ভাই। আজ দুপুরের দিকে চাড়ালকাটা নদীতে গোসল করতে নেমে ডুবে মারা যায় তারা।

হাসান নীলফামারী সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়নের মানুষমাড়া এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে। আর মাসুম খুটামারা ইউনিয়নের পাশাড়িপাড়া এলাকার হৃদয় হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, শিশু দুটি নদীতে গোসল করতে নদীতে নামে। অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের পাওয়া না গেলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নদী থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করে।

খুটামারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছানারুল ইসলাম দুই শিশুর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিষয়:

নীলফামারীমৃত্যুনদীশিশু
