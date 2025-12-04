ডিমলায় সার না পেয়ে ডিলারের গুদাম ভাঙচুর-লুট

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি
দোকান থেকে বেশি দামে সার কেনা নিয়ে নীলফামারীর ডিমলায় ডিলারের গুদাম ভাঙচুর ও এক হাজার বস্তা সার লুটের অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার গোমনাতি আমবাড়ি হাটে এ ঘটনা ঘটে।
ডিলার ও কৃষি অফিস জানায়, গুদামে ইউরিয়া ৬২০ বস্তা, ডিএপি ৩৮০ বস্তা, পটাশ ১৪২ বস্তা ও টিএসপি ৭৩ বস্তা সার সরকারের নির্ধারিত দামে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য মজুত ছিল। এই বস্তাগুলোর বেশির ভাগই লুট হয়ে গেছে।
জানা যায়, খুচরা দোকান থেকে বেশি দামে সার কেনাকে কেন্দ্র করে আজ উপজেলার আমবাড়ি হাটে বিসিসিআই ডিলার আরবি এন্টারপ্রাইজের গুদাম ভাঙচুর করেন কৃষকেরা।
এ সময় প্রায় এক হাজার বস্তা সার লুট করে নিয়ে যান বিক্ষুব্ধরা। খবর পেয়ে ডোমার উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এর আগে সকাল থেকে গুদাম এলাকায় শতাধিক কৃষক সারের দাবিতে জড়ো হন।
কৃষকদের দাবি, সরকারি ডিলারদের কাছে সার মিলছে না, অথচ খুচরা দোকানে একই সার ৩০০-৫০০ টাকা বেশি দামে পাওয়া যায়। সার সংকটের কারণে রবি মৌসুম ব্যাহত হবে। রবি চাষ—বিশেষ করে গম, ভুট্টা, আলু, সরিষা ও রসুন নির্ভর করে সময়মতো সার পাওয়ার ওপর। সারের সংকট অব্যাহত থাকলে উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে এ ক্ষোভ জানান তাঁরা।
আব্দুর রাজ্জাক নামের এক কৃষক বলেন, ‘ডিলারের গুদামে গেলে বলে সার নাই। কিন্তু বাজারে গেলেই দেখি একই ডিলারের সার বস্তায় বস্তায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা কি তবে কৃষক না?’
গোমনাতির কৃষক রমজান আলী বলেন, ‘একটা বস্তা ডিএপি সার পাওয়ার জন্য তিন দিন ঘুরছি। শেষে বাজার থেকে ১ হাজার ৫০ টাকার বস্তা ১৬০০ টাকায় নিয়ে আসলাম। সরকার দাম ঠিক রাখলেও মাঠে আমরা তার সুফল পাই না।’
তিস্তা চর এলাকার কৃষক জাহেদ আলী অভিযোগ করে বলেন, ‘প্রতিটি মৌসুমে একই অবস্থা। ডিলাররা সিন্ডিকেট করে সার আটকে রাখেন। পরে বেশি দামে বাজারেই পাওয়া যায়। কৃষি অফিস শুধু দেখে।’
জানতে চাইলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি দামে সার নিশ্চিত করতে আমরা মাঠপর্যায়ে তদারকি করছি। তবে বাজারে অতিরিক্ত দামে সারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শায়লা সাঈদ তন্বী বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। লুট হওয়া সার উদ্ধারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সার বিক্রিতে অনিয়ম পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বিএসএফের গুলিতে সুকিরাম (২৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবক মারা গেছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের মুরইছড়া সীমান্তের দশটেকি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে কুলাউড়া থানা-পুলিশের একটি দল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। নিহত সুকিরাম উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের মুরইছড়া বস্তির দাসনু উরাংয়ের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুকিরামসহ এলাকার কয়েকজন প্রতিদিনের মতো আজ দুপুরে মুরইছড়া সীমান্ত এলাকায় গরু চরাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে সুকিরাম গরু আনতে গেলে ভারতের ১৯৯ হিরাছড়া ক্যাম্পের বিএসএফ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন।
পরে বিএসএফ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে তাঁর পিঠে গুলি লাগলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরে সুকিরামের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. শারমিন ফারহানা জেরিন বলেন, সুকিরামকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পিঠে গুলির চিহ্ন রয়েছে।
এ বিষয়ে কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক বলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে সুকিরাম মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বিজিবির ৪৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এস এম জাকারিয়া বলেন, ‘ঘটনাটি আমরা শুনেছি।’ সীমান্তের শূন্যরেখা অতিক্রম করায় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক সুকিরাম মারা যেতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জ শহরের শায়েস্তানগরে নারী উদ্যোক্তা মেলায় আতশবাজি ফোটানোকে কেন্দ্র করে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে এই সংঘর্ষ হয়। এতে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার কতিপয় যুবক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে ইটপাটকেল নিক্ষেপে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে কয়েকটি দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। এতে পুলিশসহ অন্তত ২০ জন আহত হন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
স্থানীয়রা জানায়, শায়েস্তানগর এলাকায় মহব্বত কনভেনশন হলে নারী উদ্যোক্তা মেলায় আতশবাজি ফোটায় একদল যুবক। এ ঘটনায় মোহনপুর গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে রাত সাড়ে ১০টায় শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার দুই দল যুবক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি দোকানপাটে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি শাহাবুদ্দীন শাহীন বলেন, গতকালের ঘটনার জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার দুই এলাকার লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্রুত ঘটনার স্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।
পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরে আট দলীয় বিভাগীয় সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারুক মৌলভী (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর পীরগঞ্জ থানার মাদারহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সমাবেশ শেষে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীগামী একটি পিকআপ ভ্যানে প্রায় ৩০ জন নেতা-কর্মী ফিরছিলেন। মাদারহাট এলাকায় পৌঁছালে গাড়িটির সামনের চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে গেলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। মুহূর্তেই পিকআপটি সড়কের পাশের গর্তে পড়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পলাশবাড়ীর পবনাপুর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা আলহাজ বাবুর ছেলে ডুমুরগাছা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ফারুক মৌলভী। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কর্মী বলে জানা গেছে।
দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের প্রথমে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে গুরুতর অবস্থায় ৪ জনসহ মোট ৯ জনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে পীরগঞ্জ থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চাকা পাংচার হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ হারানোয় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন করে আরও ৩৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
নতুন ঘোষণায় সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর–সদর আংশিক) আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা। যদিও এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা, যিনি জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও জেলা বিএনপির সদস্য।
২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন কনকচাঁপা। সে সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম। নির্বাচনী প্রচারে বাধার অভিযোগ তুলে তিনি বগুড়ায় সংবাদ সম্মেলন করেন। নিরাপত্তা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে জীবননাশের আশঙ্কায় নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে বগুড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর বিএনপি সারা দেশে ২৩৭টি আসনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা দেয়। যেখানে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী ছিল না। নতুন তালিকার মধ্য দিয়ে এই আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত হলো।
