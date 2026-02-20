Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

চাঁদাবাজির অভিযোগে কমলনগরে বিএনপির তিন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি 
লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় চাঁদাবাজি ও সহিংসতার অভিযোগে বিএনপির তিন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। দলীয় নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগ তুলে স্থানীয় এক বিএনপি নেতা বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজানের নির্দেশে ৮ নম্বর চর কাদিরা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম মেম্বার মামলাটি দায়ের করেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্টের পর ৮ নম্বর চর কাদিরা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নোমান হাওলাদার (৫০), সিয়াম হাওলাদার (২৫) এবং রাহি হাওলাদার (২০) প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী ডা. হারুনুর রশীদকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করেন।

এজাহারে বলা হয়েছে, ফজুমিয়ার হাট বাজারে দীর্ঘদিন ধরে ওষুধের ব্যবসা করছেন ডা. হারুনুর রশীদ। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে প্রায় ১ লাখ টাকার ক্ষতি করা হয়। এ সময় তাঁকে মারধর করে জখম করা হয় এবং দাবি করা টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল আলম বলেন, মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য জানা যায়নি। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরওষুধচট্টগ্রাম বিভাগটাকা
