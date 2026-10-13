Ajker Patrika
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নীলফামারী

সৈয়দপুর রেলকারখানায় কোচ সংস্কারের মান নিয়ে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

নীলফামারী ও সৈয়দপুর প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৪: ১৬
সৈয়দপুর রেলকারখানায় কোচ সংস্কারের মান নিয়ে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় রেলকোচ সংস্কারকাজের মান নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘সৈয়দপুর রেলকারখানায় রেলকোচ সংস্কারকাজ একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হোক। এত বড় একটি কারখানায় রেলওয়ে কোচ সংস্কারকাজের মান এত নিম্নমানের, এখানে নিজে না এলে তা কোনোভাবেই বুঝতে পারতাম না। এ ধরনের কাজ দেখার পর এখানকার কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের যোগ্যতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যায়।’

আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দেশের বৃহত্তম সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শনে গিয়ে রেলকোচের জানালা সংস্কারকাজ প্রত্যক্ষ করার পর তিনি এসব কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) শাহ সুফি নূর মোহাম্মদকে উদ্দেশ করে ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, ‘এখানে জানালার যেভাবে সংস্কার করা হচ্ছে, এর চেয়ে অনেক ভালো কাজ ছোটখাটো যেকোনো ওয়ার্কশপেও করা সম্ভব। আপনার নিজের বাড়ির জানালার সংস্কারকাজ হলে কি এভাবে অবহেলাভরে কাজ করতেন?’

এ সময় মন্ত্রী কারখানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। যাত্রীসেবার মান বাড়াতে সংস্কারকাজে ব্যবহৃত উপকরণ ও কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশনা দেন তিনি।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব এবং মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব) হাবিবুল হাসান রুমি।

আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক শাহ সুফি নূর মোহাম্মদ, কর্মব্যবস্থাপক এম মমতাজুল ইসলাম, নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারাহ ফাতেহা তাকলিমা, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার পদস্থ কর্মকর্তারা।

বিষয়:

নীলফামারীরেলমন্ত্রীজেলার খবররংপুর বিভাগসৈয়দপুর
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