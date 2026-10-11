Ajker Patrika
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নীলফামারী

নীলফামারীতে চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সের চালক আটক

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ১৩
নীলফামারীতে চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সের চালক আটক
নীলফামারীর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের সামনে চিকিৎসকেরা। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে এক চিকিৎসককে লাঞ্ছিত ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ অভিযোগে নাঈম ইসলাম (২৫) নামে এক অ্যাম্বুলেন্স চালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে হাসপাতালের রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগে এ ঘটনা ঘটে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে বেসরকারি মালিকানাধীন অ্যাম্বুলেন্স চালক নাঈম আলট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্ট নিতে হাসপাতালে আসেন। এ সময় রিপোর্ট পেতে দেরি করায় চিৎকার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এসময়ে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রথীন্দ্রনাথ মণ্ডল তাকে বাধা দিলে নাঈম ক্ষিপ্ত হয়ে চিকিৎসককে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে তাকে মারধর শুরু করেন। পরে চিকিৎসকের চিৎকার শুনে হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে এসে নাঈমকে আটক করে। পরে তাকে সদর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

নীলফামারী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল্লাহ হেল মাফি বলেন, চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় এক বেসরকারি মালিকানাধীন অ্যাম্বুলেন্স চালককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে মামলা দায়ের করব।

এ বিষয়ে নীলফামারী সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, চিকিৎসক মারধরের অভিযোগে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

নীলফামারীহাসপাতালজেলার খবররংপুর বিভাগচিকিৎসক
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